Nouveau restaurant à Chalon : IT TRATTORIA, quand l’Italie vient à vous

IT (comme Italie), TRATTORIA (comme restaurant de spécialités) : vous savez tout, ou presque… Cette enseigne de restaurant italien authentique a ouvert ses portes à Chalon le 13 février. Et on recrute !

Une nouvelle enseigne de restaurant italien vient d’ouvrir ses portes rue René Cassin, vers le parking du cinéma Megarama.

Mustapha Inal, qui dirige déjà l’It Trattoria de la Toison d’Or à Dijon, a donc décidé de s’implanter en terre chalonnaise.

Pour les lecteurs d’Info-Chalon, il présente la particularité de cette enseigne : « It Trattoria propose une cuisine familiale et authentique qui s’inspire des origines calabraises de ses fondateurs. Des produits frais venant tout droit d’Italie, des plats faits maison tous les jours, sous les yeux des clients. En effet, la cuisine est ouverte à la vue des clients. It Trattoria, c’est également un bar où vous seront proposées des boissons typiquement italiennes, bières, cocktails… »

Autre particularité : l’installation est laissée au choix des clients, la prise de commande se fait en caisse avec libre-service.

Connaissez-vous le Tiramisù Rosa e Lamponi (ces biscuits imbibés à la rose, mascarpone crémeux à la framboise), la Mozzarella di Bufala (boule de mozzarella di Bufala DOP, pesto de basilic, tomates, basilic, poivre, huile d’olive, pain fait maison) ? Découvrez toutes les recettes typiques de l’Italie du Sud.

La salle compte 115 places et 60 supplémentaires en terrasse. Une équipe de plus de 20 personnes est à votre service 7j/7 dès 11 h du matin jusqu’à 22 h en semaine et 22 h 30 les week-ends.

Dans les semaines à venir, des Happy Hours et autres évènements surprises vous attendent.

À noter : It Trattoria continue son recrutement. Vous êtes intéressé ? Présentez-vous directement au restaurant.

Photo : Aurélien Pardon (chemise bleue), directeur de l'It Trattoria Chalon et une partie de l’équipe.

Nathalie DUNAND

nathalie.infochalon@gmail.com

IT TRATTORIA

Rue René Cassin (parking Megarama)

71100 Chalon-sur-Saône

Tel : 03 85 960 872

Ouvert tous les jours de 11 h à 22 h et jusqu’à 22 h 30 (vend., sam., dim.)