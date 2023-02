"Les Amis de la Friture" rendent hommage à Pierre Bossu, ancien président de l’association, par la pose d’une plaque au bord de l’Orbize « Passerelle Pierre Bossu ».

"Les Amis de la Friture" ont voulu rendre hommage à Pierre Bossu dit "Pelot" qui a consacré une grande partie de sa vie à l’Orbize, cours d’eau qui traverse entre autre les communes de Châtenoy et Saint Rémy. Un hommage à celui qui, 15 années durant, a été le président de l’association de pêche privée, celui qui a arpenté depuis son enfance cette rivière qu’il affectionnait tout particulièrement.

Lors de cette cérémonie de pose de la plaque Passerelle Pierre Bossu vers le Moulin Patin, son épouse, son fils, un de ses frères Louis et son neveu Dominique Bossu étaient présents ainsi qu’Alain Mère 1er adjoint représentant Madame le maire de St Rémy, les membres du bureau, des membres de l’association et Bruno de Carli âgé de presque 95 ans qui a été président plus de 30 ans.

Ce n’est pas sans émotion que Didier de Carli, actuel président, a lu son discours : « Nous sommes rassemblés ce matin pour évoquer le souvenir de notre ancien président et ami Pierre Bossu.

Hier, en me mettant devant mon ordinateur pour écrire ce discours, j’ai pensé à lui, et je ne vous le cache pas, avec beaucoup d’émotion.

Pierre pour nous tous ici, c’était tout d’abord quelqu’un de franc, de direct, avec un fort caractère, un meneur, avec un visage éclairé par un grand sourire, des yeux brillants et malicieux qui te regardaient avec bienveillance. Et qui parfois lors de discutions animées lors d’échanges ou de réunion disait en rigolant, et en branlant de la tête quand une personne ne comprenait pas …. Mais tu es con ou quoi, ou alors tu le fais exprès ! … C’était avant tout quelqu’un de parole, sur qui on pouvait compter.

Ma rivière l’Orbize, mon Orbize … et oui mesdames messieurs l’Orbize pour lui c’était sa rivière, on aurait dit qu’elle lui appartenait, qu’elle coulait en lui. Depuis tout gosse comme il disait, j’ai trainé au bord de l’eau, nagé dans l’eau, j’ai joué, j’ai pêché, avec les copains de Taisey, de St Rémy, de Châtenoy.

C’était j’en suis sûr son lieu préféré, son repère.

En réfléchissant, ce qu’il aimait surtout… c’était rencontrer au bord de l’Orbize il y a peu encore, les autres pêcheurs, les amis, et échanger avec eux, des fois, souvent même, autour d’un verre de vin de la région. Il aurait rigolé …

Voilà que dire de plus, Merci Pierre, Merci pour tout ce que tu as fait, ou fait faire, merci pour tes conseils, merci d’avoir été si présent auprès de nous, pour la présidence des Amis de la Friture pendant presque 15 ans. Ton surnom c’était le Pelot, sache Pelot que bien souvent tu pêcheras encore à nos côtés au bord de ton Orbize.

Voilà pourquoi nous sommes là ce matin avant tout pour Pierre, cela lui aurait fait plaisir, nous en sommes sûrs, et en souvenir de lui nous allons mettre cette plaque au Moulin Patin »

Après avoir dévoilé la plaque, l’assistance a trinqué à la santé de Pierre qui a tant donné pour son Orbize.

« Il ne nous reste plus qu’à partager le verre de l’amitié, il aurait préféré cela c’est certain, à une minute de silence. » a ajouté Didier de Carli.

C.Cléaux