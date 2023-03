"Fermeture de la maternité d’Autun : la cause des femmes et la ruralité mises à mal" pour la conseillère régionale Claire Mallard

Le sort de la maternité d’Autun s’ajoute à la longue liste des fermetures de maternités. Depuis une vingtaine d’année, 40% des maternités de proximité ont fermé au détriment des conditions de vie dans les territoires ruraux et de la sécurité des femmes. Ces femmes, qui sont exposées aux risques et aux souffrances, auxquelles on ne donne pas la parole et que l’on n’entend jamais alors qu’il s’agit de leur corps et de leur vie !

Le bon sens, celui des 8000 personnes mobilisées dont une soixantaine d’élu-es locaux, qui défendent la proximité territoriale comme garante de la sécurité, s’oppose à l’inaction tragique des autorités de santé et du Ministre, qui se cache derrière l’absence de personnel.

Le pansement sur une jambe de bois proposé, qui consiste à corriger les effets secondaires de la fermeture avec la création d’un centre de péri-maternité, masque mal la logique qui est à l’œuvre : la concentration des soins pour faire des économies d'échelle. Elle évite également de s’interroger sur les causes profondes des fermetures de maternités alors que 20 ans d’échecs devraient pousser à une refonte globale de cette politique de démantèlement du service public de santé.

Malheureusement, la Bourgogne-Franche-Comté est le triste théâtre des expérimentations bancales de l’inaction sanitaire et des variables d’ajustements que sont les territoires ruraux. L’expérimentation mise en œuvre dans le département pilote du Jura, après la fermeture de la maternité de Saint-Claude, a montré les limites du dispositif des hébergements non médicalisés : 3 femmes en ont été bénéficiaires en 2021.

Pour le groupe Ecologistes et Solidaires, le temps des demi-mesures et de la casse du service public de santé est révolu. Nous appelons au respect des droits des femmes, des hommes et des enfants de vivre et bien vivre dans le Morvan et dans tous les territoires ruraux.

En soutien à la détermination des élu-es locaux et des habitant-es, nous appelons les services de l’Etat à garantir les conditions de résilience et de prospérité de notre territoire : préserver l’existant, la proximité des soins dans leur totalité et plus globalement tous nos moyens de subsistance.



Claire Mallard, présidente de groupe Écologistes & Solidaires

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté