La Bourgogne-Franche Comté entend faire la démonstration de son savoir-faire industriel au Salon Global Industrie

La Bourgogne-Franche-Comté est la première région industrielle française et l’industrie y est présente jusque dans ses territoires les plus ruraux. La Région accompagne les entreprises du territoire afin de favoriser le développement des filières industrielles et de préserver les emplois et les compétences.

L’objectif est de faire de la Bourgogne-Franche-Comté un réservoir de solutions industrielles pour répondre aux défis du futur. Il est indispensable d'accompagner les filières afin de relever les défis de l'industrie dans une période où elles doivent affronter de nombreuses transitions : c’est aussi un des enjeux pour la collectivité régionale.

De manière plus globale, en 2023, la Région consacrera 72,2 M€ à sa politique en faveur du développement économique, de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire.

Cette année est la première année de plein exercice de la nouvelle stratégie économique régionale 2022-2028. Intitulée « Avec les entreprises et les territoires, réussir les transitions et relever les défis de l’emploi », elle identifie l’industrie comme priorité de la politique économique. Pour la Région, la réussite de notre industrie, en plus de facteurs intrinsèques comme l’innovation et le financement, passe par une politique de formation ambitieuse et des territoires accueillants, bien dotés en économie de proximité. L’effort porte cette année plus particulièrement sur l’énergie et la décarbonation.

La politique régionale de soutien aux filières vise à consolider le tissu industriel régional à travers le soutien à des organisations collectives fédératrices qui apportent un service aux entreprises agissant notamment sur les leviers de compétitivité identifiés dans le SRDEII 2022-2028 (innovation, internationalisation, performance industrielle, numérique, transition écologique et énergétique, responsabilité sociétale et montée en

compétences).

Les filières stratégiques de la région sont l’alimentation, la santé, les mobilités, l’hydrogène, les matériaux et procédés avancés, les microtechniques et systèmes intelligents.

Cette présence régionale sur le salon Global Industrie s’inscrit dans le cadre du programme des actions collectives à l’international de la Région. Programme qui constitue l’un des axes fort des actions de la collectivité en faveur du développement des entreprises à l’international et qui est mis en œuvre par la CCI Bourgogne- Franche-Comté

Le budget consacré par la Région à l’ensemble de ces actions collectives à l’international s’élève à 1,2 million d’euros pour une trentaine d’opérations réparties sectoriellement (industrie, agroalimentaire, digital...) et qui bénéficient à environ 500 entreprises régionales/an.

• Près de 1 salarié sur 5 travaille dans l’industrie

• Près de 70% des effectifs de l’industrie sont spécialisés dans les secteurs mécanique/métallurgie,

matériels de transport, agroalimentaire et plasturgie

14 700 établissements industriels

10 Territoires d’industrie

2ème région agricole française en création de valeur ajoutée

63% du territoire régional éligible à un label qualité AOP/IGP

168 AOP/AOC/IGP

1ère région d’investissements privés en R&D (poids des dépenses des entreprises privées)

5 pôles de compétitivité

16 clusters

13 plateformes technologiques

8 pépinières à haut niveau de services