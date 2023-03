Le bal des enfants 2023 sous une pluie de confettis (1)

Ce mercredi, pour le plus grand bonheur des enfants, il y a eu une grande innovation dans le programme des festivités.

Un spectacle extraordinaire s'est déroulé sur la scène de la salle Marcel Sembat. La chanteuse de "L'Univers de Jennifer" et les danseuses "d'Et Vie Danse " ont captivé les bambins et leurs parents pendant 45 minutes.

Ensuite, les enfants déguisés se sont appropriés l'espace en courant dans tous les sens, en dansant, en tournant, en riant, en mangeant des gaufres et en se lançant des confettis.

Des ateliers de maquillage, pâte à modeler, dessin, peinture, organisés par l'équipe experte de "Kangourous Kids" (service sur mesure de garde d'enfants à domicile) étaient à la disposition des bouts de choux pour leur plus grand plaisir.

Les petits diablotins et les jolies princesses se sont amusés comme jamais grâce à l'animation proposée par Sébastien Mercey et le comité des fêtes, et bien entendu grâce au dévouement de tous les bénévoles.