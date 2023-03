Rencontre avec David Barbe, graphiste, caricaturiste-silhouettiste, créateur de Studio Pigment

Après un bac littéraire obtenu en 1996, David Barbe entre à l'École Emile Cohl de Lyon où il pratique l'illustration, la bande-dessinée, le dessin animé, la peinture, le modelage, la perspective, l'anatomie et le graphisme... Il obtient son diplôme en spécialisation dessin-animé/infographie en juin 2000.

Recruté par Walt Disney World (Floride) pour travailler en tant que caricaturiste-silhouettiste, il officie durant 14 mois dans les parcs d'EPCOT CENTER, et MAGIC KINGDOM. En octobre 2001, il rentre en France et commence à travailler en tant que caricaturiste et graphiste free-lance en région Rhône-Alpes.

Conservant son activité de freelance, il est recruté en parallèle chez BAMB0O ÉDITION en 2011 (maison d'édition spécialisée dans la bande-dessinée à Charnay-lès-Mâcon) en tant que graphiste en charge du suivi des albums de la collection Humour.

Depuis 2020, il développe ses activités dans le cadre de Studio Pigment.

Interview :

Que regarde un caricaturiste en premier chez la personne qu'il va dessiner ?

Le nez, car c'est un élément souvent marquant d'un visage. Lorsqu'une personne s'installe devant moi, des traits et des proportions se dégagent assez rapidement. Je réalise mes caricatures dans la bienveillance car cela doit rester un bon moment pour la personne qui pose. La caricature, telle que je la pratique, demande un juste équilibre : brimer sans vexer le sujet...

Que retenez-vous de votre expérience outre-Atlantique ? N'avez-vous jamais pensé à vous installer là-bas ?

Retourner en Floride m'avait traversé l'esprit quelques années après mon retour en France, mais j'ai préféré développer mon activité ici ! Là-bas, j'ai eu la chance, durant ce long séjour, de rencontrer des visiteurs du monde entier. J'ai des amis internationaux depuis cette époque. J'ai aussi beaucoup voyagé aux Etats-Unis et dans quelques pays voisins. L'expérience a été très enrichissante et formatrice, sans oublier l'apprentissage de l'anglais.

Beaucoup de jeunes veulent se lancer dans la bande-dessinée ou le manga, que conseilleriez-vous, vous qui avez fréquenté une grande école, à ceux qui veulent faire carrière dans les métiers artistiques ?

Il faut aiguiser sa curiosité : lire, voir des films et des spectacles, aller dans les musées, écouter de la musique... Bref, se nourrir d'art sous toutes ses formes. Il faudra aussi trouver sa propre voie, ce n'est pas toujours évident. Je conseillerais aux jeunes artistes de devenir des "couteaux suisses artistiques" : être polyvalent.

Pouvez-vous nous en dire plus sur Studio Pigment ?

Studio Pigment est le nom qui regroupe toutes mes activités liées à la communication et à l'événementiel. Le Studio s' adresse à tous: professionnels, particuliers, associations, administrations, maisons d'édition...

Sont proposés : graphisme print, signalétique, web, motion design, caricature, silhouette, illustration et bande-dessinée. Par exemple, dernièrement, une entreprise du bâtiment m'a contacté pour réaliser une bande-dessinée sur les dangers liés aux mauvaises pratiques sur les chantiers.

Studio Pigment propose un large panel de services.

Contact :

David BARBE

06 66 61 11 67

david@studio-pigment.fr // https://m.facebook.com/100089937026316/

Site : www.studio-pigment.fr

Publi-information - Interview : SBR - Photos transmises par David Barbe pour publication