Une vente caritative de vins à Mercurey au profit de l'achat de fauteuils handisport

C'est une première à Mercurey et une première pour le Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise. La salle des fêtes de Mercurey accueillera le samedi 18 mars à partir de 19h une vente caritative de vins. Une soirée animée Jérôme Duvillard, commissaire-priseur et des vins sélectionnés par Guillaume Le Bras, oenologue qu'on ne présente plus. L'entrée est fixée à 10 euros par personne et un apéritif vous sera offert. Les bénéfices de la vente seront intégralement consacrés à l'achat de fauteuils handisport pour l'équipe de l'Elan Chalon et pour le Tennis Club de Dracy-le-Fort. A noter qu'Etienne Ramousse, photographe professionnel de Rully, présentera son travail sur la vigne et le vin.

L.G