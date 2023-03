Débat ce vendredi soir sur les déserts médicaux et l'accès aux soins de proximité

L'ASR (Action Solidarité Rurale), Association locale dont le siège est à Genouilly, organise le vendredi 17 mars à 20 h au Foyer Rural de Saint Gengoux , une soirée-débat sur les difficultés d’accès aux soins dans les territoires ruraux, destinée au grand public.

Le constat n’est plus à faire, nous présenterons quelques données chiffrées, les causes de cette « désertification », mais surtout nous envisagerons des solutions, soit temporaires, soit définitives, avec leurs limites : Centres départementaux de Santé, détachement ponctuel de médecins dans un village, place de la télémédecine….



De même les solutions envisagées pour libérer du « temps médical » aux médecins : Pharmaciens, Infirmières Azalée , Infirmières de Pratique Avancée ( IPA), paramédicaux dans leur domaine de compétence, avec accès direct . Elles ont aussi leurs avantages et leurs limites.

A coté des soins programmés (suivi régulier par le médecin traitant) un autre volet est fondamental : celui de la permanence des soins ; nous en débattrons également.

Les citoyens entendent parler de ces termes, surtout en cette période, et la réunion permettra d’abord de préciser à quoi ils correspondent.

Il ne faudra pas nous limiter à dresser un constat, entendre les doléances et les attentes de chacun, mais poursuivre cette réunion en étant une force de proposition et en définir les modalités, afin d’éviter l’aggravation de la situation et l’accentuation d’une « médecine à deux vitesses ».