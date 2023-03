Le Rotary club Chalon Saint-Vincent a organisé ce week-end son grand salon Vins Plaisirs à Châtenoy le Royal.

20 domaines et 7 métiers de bouche exposaient au salon Vins Plaisirs du Rotary Chalon St Vincent.

Le Rotary Chalon St Vincent, organisateur de ce salon, a été pleinement satisfait de ce week-end.

Le samedi matin lors de l’inauguration, Christian Verchère responsable de cette manifestation a eu le plaisir d’accueillir Vincent Bergeret maire de Châtenoy, Sébastien Martin président du Grand Chalon, Alain Gaudray maire de Fragnes La Loyère et vice-président au Grand Chalon, Pierre Carlot représentant le maire de Chalon sur Saône, Florence Grosso présidente du Rotary St Vincent, Louis Margueritte député, les parents de Louis de l’association LouXis, pour couper le ruban ouvrant officiellement ce salon.

Les visiteurs avaient un large choix alliant les différentes régions représentées et la qualité des produits proposés, ils ont pu déguster de précieux nectars blancs, rosés, rouges avec ou sans bulles sans oublier les alcools de nos régions voire même d’outre atlantique auprès du banc de Sylvie Galippe du Canada.

Il n’y avait pas seulement le tintement des verres qui sonnaient juste aux oreilles des visiteurs mais les noms prestigieux comme Chablis, Pouilly-Fuissé, Alsace, Provence, Champagne, Montagny et bien d’autres vins issus de très bons cépages. Les ventes ont été au niveau de l’attente des exposants.

Ce salon, c’était aussi quelques douceurs à déguster et/ou à emporter. Les chocolats de Lucie, les fromages du Gaec Galoche, les pâtes et produits à base de tomate de nos amis italiens, le comté de la fromagerie des Erythrônes, les escargots d’Amandine, les gâteaux et produits canadiens, les miels de Louis Genelot, il y avait de quoi se délecter les papilles en associant ou pas liquide et solide.

Bernard Denis, designer, présentait ses sculptures et créations d’art.

Ce salon est un incontournable de la ville de Châtenoy le Royal.

C.Cléaux