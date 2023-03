Un nouveau paysagiste professionnel sur le Chalonnais

Robin Berthoux est un créateur pragmatique : si vous manquez d’idées pour embellir votre jardin ou valoriser un espace extérieur, demandez-lui conseil.

Des idées d’embellissement aux services plus simples d’entretien, il est à votre disposition pour tous travaux : taille d’arbres et d’arbustes, entretien des parcs et jardins, tonte, débroussaillage, création de petits aménagements (terrassement notamment), élagage, abattage...

SRB Paysage se déplace sur Chalon, le Grand Chalon et au-delà : n’hésitez pas à prendre contact pour toute précision complémentaire.



SRB Paysage

Tél. : 07 82 88 16 89

Mail : srbpaysage@gmail.com



Publirédactionnel Nathalie DUNAND

nathalie.infochalon@gmail.com