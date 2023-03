Le Salon du livre jeunesse se déroulera du 24 au 26 mars au Parc des Expositions

Découvrez la conférence de presse et le photoreportage info-chalon.com

Vendredi 17 mars à 14 heures, à la Bibliothèque jeunesse Place de l’Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône se déroulait la conférence de presse pour le lancement de la 7ème édition du Salon du Livre jeunesse qui se déroulera du vendredi 24 au dimanche 26 mars au Parc des Expositions de 9 h à 18 h (vendredi, scolaires et samedi, tout public) et de 10 h à 18 h (tout public le dimanche).

Un événement coorganisé avec le Comité des Foires et Salons de Chalon-sur-Saône, les éditions Eveil et découvertes et la ville de Chalon en partenariat avec le Grand Chalon.

La conférence de presse s’est déroulée en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Bruno Legourd, 1er adjoint, Valérie Maurer, 6e adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Adrien Philippe Moniot, Directeur des bibliothèques de Chalon-sur-Saône, Bernard Maréchal, Président du Comités des Foires, Christian Wagener, Membre du Conseil d’Administration du Comité des Foires, Bénédicte Mosnier, représentant la maison d’édition Eveil et découvertes...

Extraits des discours prononcés :

Gilles Platret : « Merci à toutes et à tous pour votre présence. Sachez que l’on organise car c’est un événement partenarial, même si la ville de Chalon est pleinement engagée avec les agents de nos bibliothèques et tous les services qui vont être à l’organisation de cet événement, la 7ème édition du Salon du livre jeunesse en partenariat avec le Comité des Foires qui est une cheville ouvrière dans ce salon et avec Eveil et Découverte, une maison d’édition chalonnaise[...] Sachez que le Grand Chalon est également dans cet événement et cela depuis le début. Cette année, c’est un peu différent des autres années puisque les dates de cet événement sont du 24 au 26 mars. Il faut savoir aussi que nous aurons une trentaine d’éditeurs et de libraires où l’on associe bien évidement les libraires de Chalon. C’est indispensable pour nous car cela fait vivre la zone du livre. Je l’ai déjà dit, il n’y a pas de lecteurs s’il n’y a pas de diffusion de la lecture et cela passe par un axe commercial via les imprimeurs, jusqu’aux diffuseurs et bien évidement aux libraires. Donc on est très heureux de les accueillir à cette occasion là. Je vous remercie! ».

Bernard Maréchal : « Je voudrais tout d’abord remercier tous les partenaires qui nous accompagnent parce que sans eux, on ne pourrait pas le faire. Cela demande beaucoup d’énergie, beaucoup de travail mais au Comité des Foires, on s’investit beaucoup pour cela. Je ne veux pas non plus oublier l’appui du Grand Chalon et tous nos partenaires qui œuvrent dans un but bien précis qui est que la lecture est importante ! ».

Bénédicte Mosnier précisait quant à elle que le vendredi 24 le Salon était adressé aux scolaires et le samedi et dimanche aux familles ; que si le salon avait été avancé au mois de mars, c’était pour toucher un public plus large et s’adresser également aux collégiens et lycéens. Elle se félicitait d’ailleurs de la venue sur le Salon de 4 établissements scolaires chalonnais mais aussi des établissements de Tournus, Blanzy et Paray-le-Monial. Elles terminait son allocution en présentant les diverses animations qui seront présentes sur le salon : Espace ‘du Bébé au petit Lecteur’, les espaces ateliers (Pop Up, écritures, mangas, bandes déssinées…), l’ espace exposition avec une exposition de l’Association Pop Up livres et Cie de Bonnay 71, des conférences de professionnelles, le coin spectacles…

Pour terminer, Valérie Maurer annonçait le prix des familles 2023 et les lauréats suite au vote de 405 personnes dont voici les récipiendaires : catégorie 0-3ans (29 votants) édition Fleurus « Bonjour monsieur l’escargot ». Catégorie 3-5ans (112 votants) édition Ecole des Loisirs « Deux pour moi, un pour toi ». Catégorie 6-8 ans (109 votants) Edition Sabacane « Mon passage secret » Catégorie 9-12 ans (153 votants) Edition broché « La drôle d’histoire de la famille Raspail », auteure chalonnaise Véronique Petit qui sera présente sur le salon du livre.

