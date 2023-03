'NOS VIES INACHEVÉES' à l'Espace des Arts

Ça pourrait être l’histoire d’une petite entreprise ou d'une famille, ici, c’est celle d’une troupe de théâtre. Dans un vertigineux tourbillon qui entrelace réalité et fiction, une autrice en fuite dessine une galerie de portraits, d’actrices et d’acteurs au travail et dresse un état du monde.

Avec dérision, humour et sensibilité, Cendre Chassanne dessine à travers NOS VIES inachevées, un état de notre société, en croquant une sociologie du théâtre en France. Le statut de l'artiste, ses conditions de création et de subsistance, les difficultés inhérentes au métier de comédien, son rapport à l'engagement, son désir comme sa peur de l'embourgeoisement, révèlent un autre portrait : celui du citoyen du monde, pris dans ses contradictions, dans la course du temps et ses tragédies…

MAR 21 MAR 2023 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

MER 22 MAR 2023 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

Texte et visuel : Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Christophe Raynaud de Lage.