AVIS DE DECES - Monsieur Jean BERTHIER

CHAGNY



Mme Marie-Thérèse BERTHIER, son épouse ;

Jean-Charles BERTHIER et Carole SCOTTI,

Bruno et Edith BELLATI,

Marie-Christine et Jean-Paul COURONNER, ses enfants ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

Mme Charlette BERTHIER, sa sœur ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean BERTHIER

Chez Jeannot, café du marché

survenu le 17 mars 2023,

dans sa 84e année.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 24 mars 2023 à 10 heures, en l'église de Chagny.

Condoléances sur registres.

Fleurs naturelles uniquement.

Jeannot repose à la Maison Funéraire de Chagny à partir de lundi après-midi.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.