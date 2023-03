Une conférence spéciale de l'ONU pour faire face à la «crise de l'eau douce» qui s'annonce

Alors que s’ouvre, ce mercredi 22 mars, une conférence spéciale sur l’eau à New York, l’ONU signale qu’il faut se préparer à une crise de « l’eau douce » en raison du changement climatique et de la pollution. Les Nations unies estiment que 2,3 milliards d’habitants vivent dans des pays en situation de stress hydrique et que cela créera inexorablement des tensions.