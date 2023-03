Marathon des Vins, Jour 2 : « Aux tours » des écoles primaires !

Ce vendredi, ce sont les maternelles et les primaires de la Côte Chalonnaise qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, sous un fort crachin qui a transformé les chemins de terre en boue et en flaques.

Plus d'un millier d'enfants, la moitié le matin, l'autre à partir de 13 h 30, ont fait le déplacement à Givry depuis les communes alentour pour courir un ou deux kilomètres selon leur groupe d'âge. Les plus petits (moyenne section à CE1) n'auront pas eu droit dans la matinée au temps plus clément qui est arrivé en milieu d'après-midi.

Contrairement à la veille, les enfants sont partis avec leur classe entière et non par trois, et sur un parcours inversé. Après un départ dans la précipitation, nombreux sont ceux qui ont haleté et levé le pied lorsqu'ils se sont mesurés à la première côte. Ils ont fort heureusement pu compter sur leurs coachs qui n'ont pas hésité à rebrousser chemin pour, telle la parabole du pasteur, ne pas abandonner d'agneau dans la montagne.

Une dernière course a eu lieu avec l'ensemble des enfants, donnant lieu à un saisissant défilé dévalant avec vacarme les pentes à la vitesse pourtant limitée à 30 ! Passage par le lavoir de Varanges puis le domaine Besson avant de retrouver et d'étreindre ses camarades sous l'arche.

Les CM1 et CM2 se sont ensuite dirigés vers leur pré pour une course de relais. L'objectif, effectuer le plus de tours en une heure. À titre indicatif, la classe de Sandrine Pelletier (qu'on a vu en début de semaine dans les rues de Givry) a réalisé seize rotations, soit une moyenne d'un tour toutes les quatre minutes.

« Les bonnes habitudes, c'est très tôt qu'il faut les prendre »

En parallèle, des animations étaient organisées sur le terrain de sport et dans le gymnase du collège Le Petit Prétan. Au programme, ateliers santé et alimentation, tri des déchets, et biodiversité, découverte des bonnes pratiques du sport en extérieur animée par Cécile Dalery Saint-André (qu'on retrouvera plus tard pour une conférence sport/santé).

Mais aussi des jeux collectifs, du curling sans glace et du « tchouk-ball », une mini-montgolfière au bec de gaz radiocommandé, l'intervention du jeune triathlète Guillaume Meunier, et une exposition du patrimoine local réalisée par chaque classe.

Et à défaut d'avoir profité des gauffres de Nicole au village des exposants du Parc Oppenheim car les autocars n'attendent pas pour les ramener au bercail, les enfants auront en tout cas englouti plusieurs cartons de bananes.