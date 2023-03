La journée de vendredi était dédiée aux scolaires

Vendredi 24 mars, de 9 heures à 18 heures, la 7ème édition du salon du livre jeunesse a ouvert ses portes, au Parc des Exposition rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône.

Sur place, des écoles maternelles, aux écoles primaires, les collèges et lycées ont pu occuper à leur guise les stands éditeurs, le coin spectacles, l’espace du bébé au petit lecteur, l’exposition Pop up, le coin bibliothèque et participer aux différents ateliers.

Venez nombreux ce weekend découvrir les nombreuses animations !

