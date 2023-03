Auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices… du bassin chalonnais, ils étaient présents sur la 7ème édition du Salon du Livre jeunesse (fin)

Rencontre avec Mikaël Lebestiau

Résidant à Saint-Marcel, Mikaël, qui a sorti sa première Bande Dessinée en 2015 et son premier manga en 2020, enchaine les salons des livres jeunesse. Auteur et illustrateur de 3 Bandes Dessinées de la série Comic Parody, se lance désormais dans une série de manga qui devrait totaliser 8 tomes.

Il confiait d’ailleurs à info-chalon : « La série des Comic Parody (Bande Dessinée) en 3 tomes rend hommage aux super-héros à travers des gags et tout l’univers du comique et du cinéma. Actuellement, je me consacre uniquement aux mangas parce que se sont des séries plus longues et en ce moment je travaille sur le deuxième tome ! ».

J.P.B