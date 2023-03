La voirie du quartier du Clos Marion fait peu neuve 

Inscrit au programme des travaux 2022 la réfection de la voirie : chaussée et trottoirs du quartier « Clos Marion » voit ces jours-ci sont achèvement avec les revêtement goudronnés.

L’occasion de faire un point avec Roland Bertin, 1er adjoint et chargé de la Voirie et François Boissier, ingénieur chef des Services Techniques de la commune de Châtenoy le Royal : « Au total c’est quasiment trois ans de travaux entre les accords pour les enfouissements de lignes et le rénovation de l’éclairage; les améliorations et la réfection des canalisations eau potable et eaux usées. Ce lotissement dit du Clos Marion est le plus ancien lotissement de Chatenoy avec celui des Castors à Cruzille. Il date des années 1950 ! »

Toutes les rues du quartier ont été refaites et améliorées en fonction de leur usage sachant que la rue de la Source est sans doute la plus fréquentée de ce quartier situé aux abords de la salle des fêtes. Le cout total des travaux est de 145000€.

L’entreprise Eurovia chargée du revêtement des voies et trottoirs a utilisé un moyen plus ergonomique pour le personnel chargé de rependre le produit bitumineux. Une machine qui repartit de façon égale sur la surface. Fini le transport fatigant avec des brouettes, un tapis roulant télécommandé déverse le produit, le personnel ratisse pour mettre à niveau et le compacteur se charge du reste pour la finition, du progrès pour diminuer la pénibilité du travail mais également plus de sécurité pour les hommes sur les chantiers » précisera la responsable de la communication de l’entreprise Eurovia.

JC Reynaud