Joli succès pour la 8 ème Nuit du futsal organisée par l’Association Sportive de l’Université de Bourgogne

Ce sont pas moins de 13 établissements (Ub Dijon, STAPS le Creudot, IUT Le Creusot, Lyon 1, Emiland Gauthey, Saint Charles, Mathias, Pontus, Ducats, Hilaire de Chardonnet, Saint Joseph, CFA BFC et l’IUT de Chalon) qui étaient représentés ce jeudi soir au gymnase de La Verrerie à l’occasion de la 8 ème Nuit du futsal organisée par l’Association Sportive de l’université de Bourgogne - chalon (ASUB Chalon).Au programme, 2 poules de 4 équipes qui s’affrontaient simultanément sur le terrain et sur console vidéo projetée sur le grand écran du gymnase, puis les phases finales.

A ce « double jeu », c’est l’équipe « FRSM" qui l’emporte face l’équipe « Maghreb ». Quant l’équipe « Ligaments croisés » elle remporte la troisième place face à « Pekpek Team ».

Comme d’habitude, cette dernière Nuit Sportive Etudiante de l’année s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur avec des équipes de tous niveaux et de tous horizons et un arbitrage de grande qualité réalisé par Alexis Marinier, ancien étudiant de l’IUT et fidèle au poste !



Le staff, composé de Lukas, Gabin et Antoine, étudiants en 1ère année de BUT Management, Transport et Logistique tient à remercier l’ensemble des participants ainsi que Sport 2000 Chalon, l’Elan Chalon et le DFCO qui ont généreusement récompensé les vainqueurs et Bourgogne repas qui a offert un sandwich à tous les joueurs.



L’ASUB Chalon, remercie également le soutien de la ville de Chalon représentée ce soir par Bruno Rochette et Le Grand Chalon dont les 2 vices présidents chargés de l’enseignement supérieur, Emmanuelle Dupuit- Pinto et Sébastien Ragot, sont venus saluer participants et organisateurs.