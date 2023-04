Les chiffres officiels de l'inflation en trompe-l'oeil

Officiellement, l'inflation en France semble être sous contrôle, et c'est sans doute le message qui sera diffusé un peu partout sur tous les plateaux télé, histoire de rassurer les Français. Sauf que concrètement la vérité est bien ailleurs et les consommateurs Français n'en sont pas dupes. Il suffit pour s'en rendre compte de passer à la caisse et de toute évidence, les prix alimentaires n'ont pas entamé une baisse ni même une stagnation dans leur inflation, bien au contraire. Les prix de l'alimentation ont continué d'augmenter en mars, avec une inflation alimentaire sur un an de 15,8% contre 14,8% en février. Les produits frais se sont renchéris de 16,6% sur un an (après 15% en février) et les autres produits alimentaires de 15,6% (contre 14,8% un mois plus tôt). Seule éclaircie à l'horizon, celle de l'inflation sur les prix de l'énergie mais le printemps expliquant sans doute cela... au point que les principaux producteurs de pétrole ont annoncé une baisse de la production mondiale histoire de renchérir un peu les prix.

L.G