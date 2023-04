Une vie de travail insoutenable pour 37 % des Français

Différents facteurs alimentent ce sentiment d'insoutenabilité du travail, que ce soit en termes d'organisation, de conditions mais aussi selon la situation des employés interrogés.



LES FEMMES ET LES JEUNES D'ABORD

En première ligne, 41 % des femmes déclarent ne pas être capables de tenir le temps nécessaire, contre 34 % des hommes. Cela dit, les chiffres sont identiques pour les deux sexes dans le cas de familles monoparentales, ce qui fait dire aux auteurs que le sentiment féminin d'insoutenabilité est « fortement lié à la charge familiale, notamment pour celles qui ont eu à élever des enfants ».

Par ailleurs, plus l'échéance est lointaine et plus elle est redoutée. En effet, 59 % des moins de 30 ans déclarent ne pas se sentir capables de tenir dans leur travail jusqu'à la retraite, contre 49 % des 30-39 ans, 36 % des 40-49 ans et seulement 18 % des 50 ans et plus. Si la catégorie socio-professionnelle joue peu, le secteur d'activité fait en revanche la différence puisque les salariés exerçant des métiers dans l'accueil au public, l'action sociale, la manutention, le bâtiment et la mécanique sont les plus inquiets.

Parmi les axes d'amélioration possibles, l'étude évoque une diminution des contraintes horaires et de l'intensité des tâches, un meilleur soutien social de la part des employeurs ou davantage d'autonomie pour les employés. Plus encore, ce sont les salariés qui ont changé de poste, de métier ou se sont carrément lancés en tant qu'indépendants qui sont les moins inquiets.



Z.P.