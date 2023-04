Reines de beauté de mère en fille

Pour certaines jeunes femmes qui s'inscrivent à un concours de beauté, c'est une évidence : elles vont s'efforcer de marcher sur les traces de leur maman.

C'est notamment le cas d'Audrey Carrare, officier de l'armée de 36 ans, qui a été élue 2ème dauphine de Miss Beauté Lorraine 2022 en novembre dernier.

«Miss Beauté est un comité qui œuvre pour lutter contre toute forme de discrimination dont nous sommes victimes, qu'elle soit, sociale, physique et autre. Son but est d'offrir cette opportunité aux femmes et aux personnes transgenres de 17 à 45 ans, mariées ou non, tatouées ou non, percées ou non, sans aucuns critères physiques», nous explique la jeune femme.

La seule chose qui est demandée aux prétendantes au titre est de choisir une cause. Audrey s'est engagée pour les Bouchons de l'Espoir en Lorraine, association qui poursuit ses activités en faveur du handisport.

Une cause qui ne pouvait que toucher cette militaire de carrière, adepte (pour ne pas dire accro) à la course à pied.

«Le sport, chez moi, c'est la vie ! Je suis à la limite de la bigorexie (rires). Si je n'en fais pas tous les jours, je ne me sens pas bien», précise-t-elle.

À la question de savoir comment peut-on concilier carrière dans l'armée, activité sportive et univers des Miss, Audrey nous répond tout de go : «Là est le paradoxe et comme je n'aime pas faire comme tout le monde, ça me conforte dans mes attitudes. Je reste égale à moi-même, en restant humble, professionnelle dans mon travail mais je me transforme (rires) le week-end quand je sors habillée de manière disons plus féminine et j'aime quand mes enfants me disent que je suis belle en robe».

Mère de deux enfants de 6 et 4 ans, notre Nancéenne d'adoption est en uniforme le reste de la semaine quand elle n'est pas sur le terrain en treillis.

Par un heureux concours de circonstance, c'est Audrey qui défendra les couleurs de sa région, en allant chercher un titre national de Miss Beauté 2023 ce samedi 15 avril à Vesoul (Haute-Saône), face à quatorze autres candidates, suite aux forfaits de la lauréate, Gaëlle Vigneron, et sa première dauphine, Manon Couillard.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la candidate au titre de Miss Beauté 2023 est rodée : avant qu'elle n’endosse son écharpe régionale, sa mère, Brigitte Jimenez, avait – elle aussi – tenté sa chance à l'élection de reine de Carnaval de Chalon-sur-Saône, en 1978.

«Elle a été élue vice-reine et elle chapeaute depuis le concours», nous confie la jeune femme originaire de Virey-le-Grand.

Pour espérer faire partie des finalistes, des votes en ligne sont mis en place à raison de 1 euro par vote en cliquant sur ce lien sécurisé ci-dessous (Audrey est la candidate N°9) :

lien votes Audrey Carrare Jimenez

À noter que vous pouvez voter plusieurs fois pour la même candidate.

Tous les fonds sont reversés au comité Miss Beauté France qui lui permet d'exister et de faire vivre un rêve éveillé aux femmes.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati