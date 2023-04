Gardons nos chiens à proximité de nous (moins de 100 m) et sous notre contrôle direct. Ils doivent être tenus en laisse en dehors des allées forestières et des sentiers.

Du 15 avril au 30 juin c’est la saison des naissances en forêts domaniales.

Les animaux de compagnie peuvent perturber la faune sauvage, notamment pendant la période de reproduction et la saison des naissances.

Ensemble, restons vigilants à la préservation des espèces (mammifères, oiseaux, reptiles, etc.) :

Gardons nos chiens à proximité de nous (moins de 100 m) et sous notre contrôle direct. Ils doivent être tenus en laisse en dehors des allées forestières et des sentiers.

En effet, leur instinct animal peut les conduire à attaquer les animaux sauvages, ou bien les effrayer ou les blesser en jouant.

Pour cette raison, au printemps la divagation des chiens constitue une infraction spécifique prévue par un arrêté du 16 mars 1955, aujourd'hui toujours en vigueur, qui peut donner lieu à verbalisation.