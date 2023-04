Inscrivez-vous pour la collecte de sang du 26 avril

« En avril, le don de sang, c'est utile » Et même très utile car en mai, les dons sont dans un creux que Colette Cavard qualifie de catastrophique en raison des nombreux ponts.

D'où l'intérêt d'assurer des stocks suffisants en s'inscrivant dès maintenant sur www.mon-rdv-dondesang.fr pour la collecte de mercredi prochain, 26 avril, de 8h à 12h30 à la salle des fêtes de Givry.

Cette date entre dans le cadre du programme « Tout Chalon Donne, 1 mois pour tendre le bras », qui dure jusqu'au 4 mai et concerne l'ensemble de l'agglomération. En cas de souci, vous pouvez également appeler le 06.80.38.59.50.

Pour rappel, le don de sang et de plaquettes dure entre une heure et 1h30 et est ouvert aux personnes âgées de 18 à 70 ans et pesant au moins 50 kg. Il est fortement conseillé de bien s'hydrater auparavant et de ne pas venir l'estomac vide.