Bilan positif pour le Karaté Boxing Chalonnais aux Championnats de France de Karaté Light et Full Contact

Les samedi 22 et dimanche 23 avril 2023, Lyon vibrait au rythme des combats des Championnats de France de Karaté Light et Full Contact. À la différence de la saison précédente, cette compétition est cette année divisée en deux jours le temps du week-end. Huit licenciés du Karaté Boxing Chalonnais y ont participé et ne sont pas revenus les mains vides. Plus de détails avec Info Chalon.