Première visite ce weekend en Saône-et-Loire de la députée LFI de la Haute-Vienne, Manon Meunier

Plus jeune femme élue députée de l'Assemblée nationale, Manon Meunier était en visite dans notre département ce samedi 22 avril. En effet, en plus de sa circonscription de Haute-Vienne, elle a été nommée par La France Insoumise (LFI), députée «référente» pour la Saône-et-Loire. Plus de détails avec Info Chalon.

Avant de se rendre à Autun pour débattre autour des questions de santé (fermeture de la maternité) et d'écologie (aménagement de la forêt), Manon Meunier a répondu à l'invitation du groupe chalonnais de la France Insoumise (LFI) ce samedi 22 avril.

À cette occasion, les Insoumis locaux avaient organisé une rencontre amicale avec des associations, des syndicalistes, des lycéens et les partenaires de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES) sur la question de la défense des libertés publiques.

Une trentaine de personnes se sont donc retrouvées samedi matin au café «Chez Louis» pour évoquer leurs préoccupations : Sandra Gaudillère qui représentait le Planning Familial a rappelé les menaces qui pèsent sur les droits des femmes et la situation en matière d'IVG ou de contraception, tandis que Stéphane Boyer de l'Association de Solidarité pour Tous les Immigrés (ASTI) s'est dit inquiet sur le sort des migrants surtout dans la perspective de la loi sur l'immigration. Aline Mathus-Janet a bien évidement abordé la mise en cause des subventions à la Ligue des droits de l'Homme (LDH) nationalement mais aussi localement.

Quant à Vincent Castagnino, co-secrétaire départemental de la FSU-SNUipp 71 a rappelé les menaces qui pèsent sur les libertés syndicales et sur la liberté pédagogique des enseignants. Nihel Guilouchi, représentante du Mouvement National Lycéen MNL (section du lycée Pontus de Thiard) était satisfaite de pouvoir participer à cet échange car «une des raisons majeures de son engagement et de beaucoup de jeunes dans les manifestations concerne la question démocratique et les menaces sur les libertés publiques, l'utilisation du 49.3 a été un déclencheur». Elle espère aussi mobiliser et développer le mouvement lycéen sur d'autres lycées chalonnais.

Nathalie Vermorel, représentant le Parti Communiste Française (PCF), a insisté sur la nécessité «d'un combat permanent et d'un chemin vers plus de démocratie par l'éducation» alors qu'on assiste actuellement à «une régression des droits». Il est indispensable, selon elle, de «passer d'une vision individuelle à un engagement pour le collectif, de faire pour le bien commun et non pas uniquement quand ça rapporte».

Dominique Cornet d'Europe Écologie-Les Verts (EELV) a lui aussi partagé les inquiétudes des intervenants «et ce d'autant plus que les Verts sont souvent ciblés par ces menaces».

«Toute opposition, tout combat écologique est discrédité, attaqué par les macronistes, un vocabulaire a même été créé avec le terme d'écoterroriste, niant tout le sens des mots et ce que recouvre le terrorisme», ajoute ce dernier.

Par ailleurs, les déclarations «agressives» du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur le «terrorisme intellectuel», les menaces de dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre; ou même la liberté de manifester «bafouée par une répression féroce» des manifestants ont été cités par de nombreux militants LFI et de la NUPES.

«Autant d'attaques qui font peser de lourdes menaces sur les libertés publiques», ajoute le militant communiste Ivan Maréchal.

Plus de détails à venir sur Info Chalon.

(Photos gracieusement fournies par Ivan Maréchal)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati