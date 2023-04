AVIS DE DECES - Madame Déolinda DO NASCIMENTO née ALVES-RIBEIRO

FARGES-LÈS-CHALON



Edouardo, son époux ;

Hélène, Maria, Manuel, Colette, Daniel, Nina, ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ;

familles et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Déolinda DO NASCIMENTO

née ALVES-RIBEIRO

survenu le 19 avril 2023,

à l'aube de ses 93 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées vendredi 28 avril 2023, à 10 heures, en l'église de Farges-lès-Chalon.

Pas de plaques, fleurs

naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.