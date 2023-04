AVIS DE DECES - Monsieur Victor MARTIN

CHAGNY - GIVRY - BELLEY



Micheline, son épouse ;

Florence et Jérôme,

sa fille et son gendre ;

Mathis, son petit-fils chéri ;

Mauricette et André,

sa belle-sœur

et son beau-frère ;

Brigitte et Janick,

ses nièces ;

son filleul ;

ainsi que toute la famille,

ont la peine de vous faire part du décès de

Monsieur Victor MARTIN

survenu le 20 avril à l'âge de 82 ans.

Une cérémonie civile sera célébrée le vendredi 28 avril 2023 à 13h15 en la salle

omniculte du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques mais des dons pourront être

recueillis au profit de la

recherche contre le cancer.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part a sa peine.