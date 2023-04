Marie Thomas raconte dans 'À toutes les âmes déchues', l’histoire de Lisa, alcoolique et cocaïnomane

Paru aux Editions Nombre7 en mars, ce récit écrit par Marie Thomas, qui vit actuellement à Aix-en-Provence, dévoile sans fard et sans filtre la chute d’une jeune femme, bien sous tous rapports. Belle, intelligente et sportive, elle cache pourtant un terrible secret. Fluctuant entre déni et mensonges pour le conserver, une série d’événements va faire éclater la vérité au grand jour. Mais après la chute, vient la reconstruction et un combat qui, elle le sait, devra être livré à vie. Nous avons rencontré, lors de son passage à Chalon-sur-Saône, cette jeune autrice qui souhaite porter, haut et fort, son témoignage.

L'écriture de ce livre a-t-elle été une urgence ?

C’est un récit qui n’a pas été écrit dans l’urgence mais qui a été écrit rapidement. Accompagnant mon processus de reconstruction, il a été écrit en souplesse ; la thérapie suivie l’alimentant au quotidien. Partager mon expérience, en revanche, était une urgence pour aider ceux qui vivent la même chose. Livrer ce témoignage, à ce moment-là de ma vie, me paraissait important, cela m’a permis également de prendre du recul par rapport à ma propre histoire et cela a agi comme une échappatoire. J’ai toujours écrit dans la perspective de partager cette expérience, plus que de parler de moi et faire jour sur un univers plutôt méconnu.

Qui est Lisa, le personnage ? Était-il nécessaire de créer une distance entre vous et elle ?

Cela raconte ma propre histoire mais Lisa me permet, comme j’ai pu l’évoquer précédemment, de prendre du recul et de la distance. J’ai choisi d’appeler mon personnage Lisa, car c’était le prénom d’une élève infirmière qui m’a beaucoup apporté pendant mon séjour. On parle toujours beaucoup du travail des médecins mais les infirmières sont avec nous au quotidien, je voulais leur rendre hommage. Aussi, comme je l’explique dans le livre, ‘Lisa’ à l’envers, c’est ‘ASIL’ et cela avait du sens pour moi. Ce personnage permet également aux lecteurs de se concentrer plus sur l’histoire que sur moi, ce qui aurait été moins évident, il me semble, si j’avais écrit à la première personne du singulier.

À qui s'adresse ce récit ?

Dans le groupe de parole auquel je participe à Chalon-sur-Saône, les gens s’identifient à mon histoire, c’est donc un pari réussi car ce livre ne raconte pas seulement mon histoire mais nos histoires. Je dirais qu’il s’adresse à tout le monde : aux personnes qui ont vécu tout ou une partie de l’histoire, aux parents, aux personnes qui sont curieuses de découvrir l’univers de l’hôpital psy ou de l’alcoolisme…

Depuis son écriture, qu'est-ce qui a changé dans votre vie ?

J’ai quitté mon emploi de serveuse dans un pub réputé. Cela a été une décision très compliquée à prendre mais ce métier est incompatible avec un passé alcoolique. J’ai changé mon hygiène de vie en privilégiant le sport, essentiellement le yoga que j’ai découvert récemment, et je nage très régulièrement. J’essaie de bien manger, de me coucher tôt, de me lever tôt, de structurer ma journée, de changer pour ne pas redevenir Lisa. Arrêter les drogues a été le plus facile parce qu’en fin de compte les opportunités et propositions sont moins grandes mais en ce qui concerne l’alcool, ce sera un combat qui va durer toute une vie. Boire est socialement mieux accepté ; par exemple, quand on arrête de fumer, les gens nous félicitent mais quand on arrête de boire, les gens demandent pourquoi ; il y a toujours une personne pour dire : « Allez, un petit verre » ou « allez, un dernier ! » avec le risque que le dernier ne le soit jamais vraiment.

SBR - Visuel et photo transmis par Marie Thomas pour publication. Crédit photo : Droit réservé, Marie Thomas.