Le PS 71 appelle à un «raz de marée populaire» le 1er Mai

Communiqué :

1ER MAI : LA FÉDÉRATION DU PARTI SOCIALISTE DE SAONE-ET-LOIRE APPELLE À UN « RAZ-DE- MARÉE POPULAIRE » CONTRE LA RÉFORME DES RETRAITES



Le combat contre la réforme des retraites n’est pas terminé. La fédération du Parti Socialiste de Saône- et-Loire reste entièrement mobilisée et appelle à un raz de marée populaire le 1er mai, pour la journée internationale des travailleurs et travailleuses.

Alors que le président de la République a choisi le passage en force et tente d’enjamber la séquence sur les retraites, le peuple de gauche n’a pas dit son dernier mot. Les parlementaires socialistes ont déposé d’une part une proposition de loi abrogeant le passage de l’âge de départ à la retraite à 64 ans et d’autre part un projet de référendum d’initiative partagée (RIP) sur lequel le Conseil constitutionnel rendra son avis le 3 mai.



Le 1er mai sera une journée spéciale pour les syndicats et l’intersyndicale. C’est pour cela que nous appelons à être à leur côté le plus nombreux possible afin de manifester contre la réforme des retraites. Partout en Saône-et-Loire les militant(e)s socialistes seront présent(e)s pour faire de ce 1er mai une journée historique.

Les rassemblements intersyndicaux en Saône-et-Loire le 1er Mai 2023 annoncés :

- Autun : De 10 à 16 heures, promenade des Marbriers

- Chalon sur Saône : 10 heures place de Beaune

- Mâcon : 10h30 esplanade Lamartine

- Montceau les Mines : 10 heures place de la Mairie

- Louhans : Appel à rejoindre Chalon

- Le Creusot : 10 heures à l'ALTO

- Tournus : 9h30 place de l'Hôtel de Ville

- Gueugnon : 10 heures arbre de la Paix (au Château d'Aux)

Franck CHARLIER

1er Secrétaire de la Fédération

Du Parti Socialiste de Saône-et-Loire