Le Forum Secours et Santé, c’est encore ce samedi

De nombreuses personnalités présentes, les interviews et le photoreportage info-chalon.com

Secourir, former, informer, prévenir, échanger, protéger et soigner, ce sont bien les prérogatives de ce 3ème Forum Secours et Santé organisé par le Grand chalon et ses partenaires, qui se déroule au Parc des Expositions, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône, ce vendredi 28 et samedi 29 avril. Un événement unique en Bourgogne Franche comté.

Aussi, vendredi 28 avril à 14 heures, alors que cette journée était destinée aux scolaires (environ 650 enfants), avait lieu l’inauguration par Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, en présence d’Olivier Tainturier, Sous-préfet de l’agglomération de Chalon-sur-Saône, Louis Margueritte, Député de la 5ème circonscription, Franck Charlier, Conseiller Régional délégué en charge du Sport en Bourgogne, d’ Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, d’Alain Gaudray, Vice-président en charge de la santé, de Sylvie Trapon, Vice-présidente en charge du numérique et Maire de Rully, Emmanuelle Dupuit-Pinto, Vice-présidente en charge de la Culture et du développement de la vie étudiante, Bruno Legourd, 1er Adjoint à la ville de Chalon, Amelle Deschamps, 2e adjointe en charge des affaires scolaires, Pierre Carlot, Conseiller Municipal en charge des Associations, Isabel Paulo, Conseillère Municipale, déléguée aux actions en direction des jeunes, Emmanuel Breton, Commissaire de Police, David Edmond, directeur de la Stac fondation Transdev, la marraine et le parrain de cette 3ème édition Lara Lebretton, Miss Bourgogne 2022 et infirmière libérale et Nicolas Desroches, journaliste au J.S.L et auteur du livre « Cœur de Titane » …, de cette nouvelle édition qui comptait une quarantaine de stands composés de professionnels, d’associations et institutions.

Une inauguration qui commençait par une mise en situation d’une chute d’un adulte en trottinette devant l’entrée du Parc des Expositions et des soins prodigués à la victime par les intervenants.

Une visite des stands,

Un témoignage d’une personne victime d’un malaise cardiaque au centre nautique le 15 mai 2019, madame Lydie Martin et sauvée par un maitre nageur Raoul Bressant.

Les allocutions :

Extraits des différents discours :

Alain Gaudray : « Ce salon, c’est d’abord pour mettre en valeur tous les acteurs qui œuvrent au sein des différents services de santé et de secours mais c’est aussi de proposer des temps de rencontre avec le grand public et en particulier avec la jeunesse puisqu’ aujourd’hui, ce sont plus de 650 scolaires qui sont ici sur les stands et qui assistent à des démonstrations […] Vous verrez que cette troisième édition vous propose un programme très riche car il y a beaucoup d’animations et de sensibilisation qui ont été mises en place en intérieur comme en extérieur[...] Ce programme et ce partenariat avec tous les professionnels, c’est de favoriser leurs métiers en essayant de créer des vocations parmi la jeunesse mais aussi de faire porter ces valeurs qui sont les leurs, qui sont des valeurs de citoyenneté, de solidarité et d’humanité. D’ailleurs quand on reprend les slogans de ces associations qui sont « sauver ou périr, servir, protéger et sauver », ce sont bien des valeurs que l’on essaie de faire passer à la jeunesse. Aussi, je veux remercier le Département pour son appui financier, la ville de Chalon et ses services sports et gestion qui sont là, toutes les associations, les partenaires et bien évidement le Grand Chalon et ses différents services de la petite enfance et toute l’équipe de Santé Prévention qui s’est fortement mobilisée […] Merci de votre présence. A très bientôt et bon forum à toutes et à tous ! ».

Sébastien Martin : « Je voudrais d’abord remercier le parrain et la marraine de cette 3ème édition. Chacune et chacun avec les qualités et les valeurs qui leurs sont propres […] Remercier l’ensemble des partenaires et l’ensemble des équipes qui se sont mobilisées ! Il faut savoir que l’ensemble des partenaires qui avaient participé aux deux premières éditions sont tous revenus et cela veut dire que c’était quelque chose d’attendu et que les précédentes éditions avaient fait preuve d’un grand professionnalisme dans l’organisation […] Vous dire aussi que j’aime bien ce genre d’événement parce que cela illustre bien une agglomération comme la nôtre. Vous savez, une communauté d’agglomération c’est faire ensemble. C’est parfois coordonner ou faire nous mêmes, mais là, c’est le faire ensemble qui est illustré par toutes celles et ceux qui dans des degrés diverses et variés et d’une manière différente interviennent dans toute la chaîne du 1er secours, dans toute la chaîne du soin et ils sont toutes et tous partenaires du territoire. Ils sont partenaires du territoire pour savoir répondre aux crises, répondre aux risques et répondre à l’humain et je crois que le sens du service public et le sens de l’action des collectivités, c’est d’être au service de nos habitants et avec cette manifestation, nous y sommes pleinement. Alors merci Alain et merci à toute l’équipe qui s’est mobilisée ! ».

Petit clin d’œil à l’espace du don du sang.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B