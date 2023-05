27 mai 2023, un stage de Kalah à Chatenoy le Royal avec U2R Self Défense

Le Kalah n’est ni un sport, ni un art martial ou une forme d’entraînement d’autodéfense. C’est un système de combat qui a pour but d’augmenter les chances de survie face aux situations contemporaines. Un moyen de changer d’état d’esprit lorsqu’il s’agit de survie ou de protection des membres de notre famille. L’association U2R Sel Défense organise un stage de Kalah le samedi 27 mai 2023, salle Prévert ( derrière la mairie de Chatenoy le Royal) de 14h à 17h.

Stéphane Couret-Chailloux, président de l’association apporte quelques explications :

« Le Kalah de part sa conception, combat tout type d’égo qui ne pourra être que nuisible en situation d’agression réelle. Car l’agresseur n’aura que faire de votre discipline, votre ceinture, votre titre d’expert ou de vos multiples titres de champions. Bien au contraire cela montera probablement son agressivité vous considérant comme un trophée.

Le but du Kalah n’est pas d’être « sexy », beau a regarder car l’agression ne sera jamais belle, mais de coller le plus possible à la réalité, sans pour autant succomber à la paranoïa.

Etre attaqué est effrayant et cela active notre réponse « combat ou fuite », c’est-à-dire une forte décharge d'adrénaline à travers notre corps qui provoque tout un tas d’effets psycho-physiologiques, (sidération, panique, effet tunnel, transpiration et la confusion, emballement du rythme cardiaque, etc) Toutes ces émotions se rejoignent en une fraction de seconde !

C’est apprendre à maîtriser nos peurs et à répondre à la menace, apprendre à survivre ! Le Kalah c’est non seulement apprendre comment réagir à différents types de situations, mais cela va changer votre état mental et physique pour se préparer à une attaque. Le Kalah vous enseigne la tactique dans l’observation de l’agression. »

Une formation pour se renforcer mentalement

Les principes du KALAH sont basés sur l’expérience du terrain. Il n’y a pas de règles quand on se défend, tout comme l’attaquant n’a pas de règles. L’attaquant utilise tous les moyens possibles pour atteindre son objectif. C’est pourquoi le cadre légal ne doit pas être la priorité, la survie devra l’être.

Les cours KALAH sont pertinents pour être réalistes, efficaces et la formation renforce l’apprenant mentalement et physiquement, augmentant ses chances de survie.

Un système sans cesse en évolution qui se base sur les images de vidéo surveillance partout dans le monde, afin de donner en permanence les meilleures solutions aux pratiquants de la discipline. Ce n’est pas une recherche de combat pour gagner, mais bien pour survivre et revoir ses proches, c’est un état d’esprit différent.

Les entrainements sont durs, tant physiquement que psychologiquement. Car le travail se fait avec un niveau de stress élevé afin de toucher du doigt les effets psycho-physiologiques d’une situation réelle, pour y être le plus préparé possible si un jour il faut faire face.

Le KALAH est fait pour toute personne désireuse d’avoir de bons outils pour survivre au monde dans lequel elle vit tous les jours. Il n’est pas question d’âge, de sexe, de religion ou même de condition physique, mais bel est bien d’envie de vivre.

Tous les instructeurs ont le devoir d’être recyclé tous les ans. Sans quoi ils ne font plus parti du réseau des instructeurs « actifs » ayant autorité à l’enseignement de la discipline. Ils sont au nombre de 13 instructeurs en France (5 en province) et le président Stéphane Couret-Chailloux est le seul instructeur sur le Grand Est. Au cours de ce stage à Châtenoy le Royal le samedi 27 mai 2023, l’Intervenant principal sera Pascal Bourrassé, Instructeur Kalah Level 4, responsable Kalah France et responsable de la Division Tactique. Expert balistique, diplômé de l’Université de Rouen Normandie et de Bordeaux (33). Ancien opérateur d’unité spécialisé militaire

Attention les places sont limitées, détail pour les inscriptions sur l’affiche

Contact 06 22 88 49 71

JC Reynaud