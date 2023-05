A Champforgeuil, élue et anciens élus distingués par la République

Olivier Tainturier, Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon sur Saône, est venu distinguer deux anciens maires, un maire et un ancien premier-adjoint/conseiller départemental... et tous ont en commun Champforgeuil.

La médaille d'honneur communale, "c'est la République qui vous honore" ont précisé en choeur, Olivier Tainturier - Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon sur Saône, Cécile Untermaier - Députée de Saône et Loire, Jérôme Durain - Sénateur de saône et Loire et Sébastien Martin - Président du Grand Chalon. Tous ont salué le parcours exceptionnel d'élus que les uns et les autres arborent.

Premier d'entre eux, Raymond Bellot qui affiche 31 années de mandats à Champforgeuil, tout d'abord élu conseiller municipal en 1983, puis devient 5e adjoint en 1989 avant de devenir 1er adjoint en 1995 pour enfin s'installer dans le fauteuil de maire en 2001 et de revenir en 2014 en tant que conseiller municipal. Raymond Bellot a tenu à partager sa médaille avec les agents territoriaux sans lesquels la vie d'une collectivité ne pourrait se faire.

Autre distingué du jour, René Guyennot qui totalise lui aussi plus de décennies de mandats, avec un premier mandat en 1989 en tant que conseiller municipal, puis 1er adjoint en 2001 et élu et réélu maire en 2008 et 2014.

Raymond Gonthier, qui totalise lui-aussi plus de 30 ans de mandats sans avoir été maire, est passé par la commune de Châtenoy le Royal de 1989 à 2008 avant de rejoindre l'équipe de Champforgeuil par un déménagement. Une vie politique dense l'amenant à la vice-présidence du Grand Chalon sous la Présidence de Christophe Sirugue.

Enfin c'est Annie Sassignol, actuelle maire de Champforgeuil, qui a été distinguée par le Sous-Préfet, cumulant elle aussi déjà deux décennies de mandats. Elue d'abord conseillère municipale en 2001, elle devient 4e adjointe en 2008 puis simple conseillère municipale avant de remporter les élections en 2020.

"On n'est que de passage"

Sébastien Martin a rappelé ce "besoin d'humilité quand on est élu. On est que de passage même si on s'inscrit dans l'Histoire d'un territoire, l'histoire collective. Chacun a pour autant compris l'importance de la coopération intercommunale. La République vous récompense et c'est bien mérité". Des propos corroborés par Jérôme Durain, soulignant "l'intérêt général c'est de jouer en équipe dans le temps et dans plusieurs fonctions, et toujours à portée d'engueulade". Un engagement "pour les autres" salué par Cécile Untermaier.

"On honore ici le modèle français de l'organisation territoriale"

Olivier Tainturier a rappelé fort à propos que la "commune est la cellule de base" de notre vivre ensemble, alors "que la France représente 40 % de l'ensemble des communes européennes". Une particularité qui fait toute la singularité de la république.

Laurent Guillaumé