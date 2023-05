Connaissez-vous la meilleure salle de cinéma en Bourgogne-Franche Comté ?

Elles ne sont que 18 en France à arborer le label Excellence... et une seule en Bourgogne-Franche Comté. Et c'est en Saône et Loire que ça se passe. Le clin d'oeil d'info-chalon à l'Empire à Paray le Monial.

Pour les adeptes de cinéma, l'obtention du Label Excellence, c'est le gage de voir un film dans les conditions les plus optimales. Et disons-le tout de suite, en France, c'est le 18e cinéma a décroché un tel label octroyé par le C.S.T. Ouvert en octobre 2019, et géré par Franck et Stéphanie Fourrier, l'Empire, c'est le "Must" en terme de projection cinématographique, au point que les cinéphiles n'hésitent pas à faire des kilomètres pour venir profiter des installations qui ne proposent que trois salles.

"85 critères" quand on interroge Franck sur les éléments permettant d'évaluer les salles. "En fait, tout y passe dans l'évaluation. Il ne s'agit pas seulement du son ou de la qualité de l'image, mais c'es tout l'écosystème qui est évalué".

"Ca fait 3 semaines mais on mesure déjà l'impact du Label"

Au 28 avril, l'Empire affiche déjà 24000 entrées (contre 50 000 pour l'année complète en 2022), et depuis l'obtention du Label, les demandes ne tarissent pas. Pour Stéphanie Fourrier qui n'hésite pas à interroger les cinéphiles, "les clients viennent de Digoin, Gueugnon mais aussi beaucoup de Montceau les Mines".

"Il n'a pas été question d'augmenter les tarifs pour autant"

Cerise sur le gâteau pour les cinéphiles, c'est que l'Empire joue la carte contre l'inflation généralisée du moment, "nos prix n'ont pas changé. Notre vraie satisfaction, c'est de permettre à chacun pour 8 euros d'accéder à la grande salle dans les conditions optimales". Et le succès se confirme puisqu'en l'espace de trois semaines, pas moins de 6500 entrées ont été vendues. Pire la fermeture programmée du cinéma de Montceau les Mines fixée au 31 juillet devrait même convaincre les dernières réticences.

Prochain objectif ? Stéphanie aimerait "que les 3 salles soient labellisées. On pourrait être le premier cinéma labellisé en totalité". Allez... on prend rendez-vous !

En attendant, bravo à Franck et Stéphanie pour cette énergie déployée à promouvoir le cinéma tout en considérant l'accueil comme un pilier indispensable.

pour découvrir la programmation de l'Empire

Laurent Guillaumé