Les chalonnais s’illustrent aux éliminatoires quadrettes 4ème division du secteur 2 (boules lyonnaises)

Dimanche 30 avril, à Chatenoy-le-Royal, se déroulait les éliminatoires quadrettes 4ème division secteur 2 auxquels participaient 21 équipes

Après les parties du matin, les 6 premiers de poules empochaient leur billet pour le fédéral de Cluny les 17 et 18 juin prochain, à savoir : la quadrette PETITJEAN de St Germain du Bois, la quadrette THEISS d’Autun, la quadrette DUMAZOT d’Uchizy, JUVENETON de Laives et BADEY et PAGES les Charreaux Chalon.

L'après midi se déroulaient les parties de barrage et à la suite les parties qualificatives pour désigner les 3 derniers qualifiés au fédéral. Après des parties acharnées BELORGEY (Epinac) éliminait BRYCH (Le Creusot), GUILLOT (Châtenoy) au bout du suspense battait 13-12 CASSABOIS (Laives) et l'exploit venait de la quadrette GALLAY (Cheminots Chalon) qui dans une partie « renversante » (0-8 puis 13-9) éliminait l'excellente équipe VINCENT – MENDES (entente Châtenoy Sornay).

Félicitations à la quadrette (Cheminots Chalon): Bernard GALLAY- Patrick MORTIER-Patrice LONGET- Gérard BLONDEAU- Christian CRETET qui se qualifie pour le fédéral de Cluny les 17 et 18 juin..

Remerciements particuliers à Christine CHEVAUX pour sa parfaite gestion du secrétariat, ainsi qu'au club de Châtenoy pour son accueil chaleureux et son organisation

Prochain rendez-vous : Dimanche 7 avril, pour les éliminatoires doublettes.

J.P.B