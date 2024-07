La première-adjointe de Torcy dénonce les "fake-news" véhiculées par le député RN Arnaud Sanvert

Monsieur le Député,

C’est avec une certaine surprise, en temps que 1ère adjointe de la ville de Torcy et en charge des animations qui se déroulent actuellement sur le lac, que j’ai lu votre interview à info-chalon.com. Vous affirmez en effet que vos administrés ne peuvent ni se baigner ni consommer le produit de la pêche du Lac de Torcy.

Je suis étonnée de vous voir propager ce genre de fake-news, ce qui, je l’espère, provient surtout de votre méconnaissance de votre circonscription et de la ville de Torcy.

En effet si le lac de Torcy-vieux est actuellement victime d’une pollution, ledit lac se trouve sur la commune du Breuil et donc sur la 3ème circonscription de Saône-et Loire et non la 5ème.

L’eau du lac de Torcy, quant à elle, est régulièrement analysée et de bonne qualité, comme vous le prouve le relevé d’analyse que vous trouverez en pièce jointe.

Depuis 3 semaines, des animations portées par la ville se déroulent sur et au bord du lac de Torcy, je vous demande donc de bien vouloir publier un démenti sur info-chalon pour ne pas porter préjudice à notre ville.

Vous pourriez peut-être régulièrement consulter le site de la ville ou sa page Facebook pour apprendre à nous connaitre…

Salutations

Nadège CANTIER

1ère Adjointe