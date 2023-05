A Chalon piquant mano a mano pour le tandem Arditi-Bouix qui a fait sensation

Rien que durant cette dernière décennie dans la cité de Niépce, les théâtreux de tout poil ont pu se lécher les babines grâce à la conjugaison du talent des duettistes mis à l’épreuve dans « Comme s’il en pleuvait » le samedi 1er mars 2014, et «Le mensonge » du mercredi 30 novembre 2016. En ce début mai c’est la comédie débridée «Fallait pas le dire » avec Salomé Lelouch à l’écriture, la fille de qui vous savez, qui a été jetée en pâture, afin que la pièce emporte tous les suffrages. Il n’y a eu en vérité point de gagnant humain, la photo-finish ne parvenant pas à départager les éminents comédiens puisque chacun devait camper sur ses positions. En revanche, d’un point de vue qualitatif, l’ensemble de l’œuvre présente n’a souffert d’aucune discussion, et levé les bras victorieusement sur la ligne d’arrivée.

Des situations kafkaÏennes

On a frénétiquement fait la chasse au non-dit en la circonstance, écrasé par la toute-puissance du mieux-disant. Les points d’ancrage ont poussé comme des champignons, à l’instar des antagonismes, systématiques, réglés comme du papier à musique. Et Dieu sait s’il y avait matière lors d’une passe d’armes sans équivoque ! Le gâteau un peu trop sec de la mère du mari, la pédophilie, le port du voile, l’avortement, le porno, les écolos, la GPA, l’usage de la trottinette, la gauche meurtrie, etc. les anicroches se sont révélées nombreuses. Si les affirmations péremptoires ont fait de l’ombre aux insinuations ainsi qu’à l’incompréhension, ce ne fut que pour dérouler le tapis rouge au dialogue de sourds et au tombereau de reproches ! «Tu penses trop ce que tu dis. On ne peut pas tout dire tout le temps à n’importe qui », a allégué le représentant du sexe dit fort face à son épouse qui revendiquait une certaine indépendance, militant pour que les femmes disposent librement de leur corps. Le fond de la pensée a donc été la mère de toutes les joutes verbales et, en toute logique, ce sont les cerveaux nantis d’une curiosité d’esprit qui sont entrés en ébullition dans la salle de par l’ingéniosité déployée par l’auteure au style très fouillé accouchant d’un langage subtil bien qu’énigmatique…Le rire et les exclamations, naturellement, ont très souvent affiché leur souveraineté, constituant une probante plus-value et une tête de pont, malgré –ou à cause du- le climat vaporeux.

L’apologie des comportements

Au terme des prestations triomphales, le ban bourguignon a également sorti le grand jeu, le contraire eût été particulièrement surprenant. Pierre Arditi a prolongé sa présence scénique en faisant référence au regretté et grand maître Michel Bouquet avec cette sentence sans appel: »N’oubliez jamais que les gens viennent au théâtre non pour vous voir jouer, mais pour jouer avec vous. » Dans le même ordre d’idées, l’amplification a alors pris la formulation suivante : »Vous n’avez pas été qu’un public, vous êtes devenus des partenaires, des coacteurs. Sans vous, nous ne sommes rien, absolument rien. » Mazette ! Mais il y eut une énonciation encore plus élogieuse : »Vous n’avez pas été des frères d’armes, mais des frères d’art ! » C’est dire le niveau de la relation symbiotique…

Les Théâtrales 2023-2024

Six spectacles seront en pole position à l’Espace des Arts. Par ordre chronologique :

- « 1983 » avec Chantal Ladesou le dimanche 12 novembre

- « Drôle de genre » avec Victoria Abril et Lionnel Astier le dimanche 17 décembre

- « Le jour du kiwi » avec Gérard et Arthur Jugnot le dimanche 21 janvier

- « Je préfère qu’on reste ensemble » avec Michèle Bernier et Olivier Sitruk le dimanche 25 février

- « Les pigeons » avec Francis Huster et Michel Leeb le dimanche 24 mars

- « Une idée géniale » avec Sébastien Castro, José Paul…le dimanche 21 avril

L’ouverture des abonnements est prévue pour le vendredi 5 mai, tandis que l’ouverture des ventes individuelles débutera le vendredi 19 mai.

Il y aura plusieurs possibilités pour acquérir les places.

-soit en ligne ( www.les-theatrales.com )

-soit par téléphone (Fanny Liziard au 03 85 46 65 89, ou Layra Rodrigues au 01 53 20 00 60

-soit sur place, mais il conviendra de se signaler avant auprès de Fanny Liziard au 03 85 46 65 89 ( spectacles@achalon.com )

-Parc des Expositions, 1 rue d’Amsterdam, 71100 Chalon-sur-Saône. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (fermeture le week-end)

Michel Poiriault

poiriault.michel@wanadoo.fr