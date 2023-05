Espace des Arts : 'Les Historiennes', mise en scène et interprétation Jeanne Balibar

Avec son immense talent de comédienne, elle raconte le sort de l’esclave portugaise Páscoa, traînée en l’an 1700 devant le tribunal de l’Inquisition pour bigamie, de la meurtrière parricide Violette Nozière, victime d’inceste mais condamnée à mort en 1934 avant d’être graciée puis réhabilitée en 1963, et de l’incomparable actrice Delphine Seyrig, égérie de Marguerite Duras, militante engagée dans le combat féministe des années 1970.

Entre littérature et voix théâtrale, est ainsi mise en exergue la condition féminine d’hier et d’aujourd’hui, les combats et la liberté qui s’avèrent être à mille lieues de l’éternel idéal du genre. Une pièce singulière et captivante sur la situation des femmes à travers les siècles !

VEN 5 MAI 2023 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

Tarifs, renseignements et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/les-historiennes

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Mathilda Olmi