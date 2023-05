Educap City édition 2023 : Voici les grands gagnants !

Ce jeudi 4 mai, les élèves de 6e des six collèges chalonnais se sont réunis afin de participer au Cap Rallye, un parcours d'orientation civique, culturel et sportif axé sur l'éducation et la citoyenneté.

Après avoir parcouru plusieurs kilomètres, les collégiens ont fini leur course place de l'Hôtel de Ville. Après avoir rendu leur « roadbook », c'est le moment pour les organisateurs de comptabiliser les points et d'annoncer les grands vainqueurs de cette édition 2023. Pour rappel, c'est le collège Le Devoir qui a remporté le trophée l'année dernière.

À l'approche des résultats, les collégiens se sont réunis devant la scène avec une seule hâte, savoir qui montera à Paris le 21 et 22 juin prochains, pour participer au grand rallye citoyen « Educapitale » et représenter fièrement sa ville.

C'est à 16 h 15 que Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, entouré de Valérie Maurer, Adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, a annoncé les résultats et appelé les vainqueurs à venir le rejoindre sur scène pour la remise des médailles et du fameux trophée :

À la 1re place, l'équipe 9 du Collège Saint-Dominique avec un score de 248 points.

La médaille d'argent revient à l'équipe 21 du Collège Robert-Doisneau avec 227 points.

Enfin, la médaille de bronze a été décernée à l'équipe 15 du Collège Le Devoir avec un joli score de 220 points.

En plus de ces trois gagnants, s'ajoutent deux autres équipes qui monteront elles aussi à Paris : l'équipe 36 du Collège Camille-Chevalier et l'équipe 33 du Collège Jean-Vilar.

Gilles Platret a également remercié toute l'équipe du CAP SAAA d'Educap City, les agents de la ville de Chalon-sur-Saône et les membres de la Croix-Rouge qui ont encadré cette journée haut en couleur, se terminant par une joyeuse Marseillaise, chantée par tous les élèves.

Félicitations à toutes les équipes et aux grands gagnants de cette édition 2023 et rendez-vous au mois de juin pour le grand rallye « Educapitale » avec pour défis, de chanter la Marseillaise en langue des signes. Un moyen de sensibiliser les écoles contre toutes formes de discrimination et de promouvoir le vivre-ensemble malgré les différences de chacun.