Info Chalon a rencontré Émilie Gonthey, présidente de l’association Arcadanse afin de faire le point sur cet événement à 2 mois et demi du festival.





Info Chalon : « Vous organisiez auparavant tous les trois ans le festival Trad’envol, bien ancré dans le calendrier de l’agglomération chalonnaise, pouvez-vous nous raconter ce nouveau projet « Danses sur Saône » ?

Émilie Gonthey : « Trad’envol était un festival sur 5 jours regroupant exclusivement des groupes de folklore français.

Après 5 éditions bien remplies, le comité de pilotage a souhaité lancer un nouveau concept, plus condensé, puisque celui-ci durera 3 jours et incluant des groupes étrangers afin de faire découvrir au public de nouvelles danses !

C’est de cette manière que « Danses sur Saône » a vu le jour !

Info Chalon : Dites nous en plus sur ce nouveau format ?

Émilie Gonthey : « Danses sur Saône, c’est avant tout faire découvrir toute la richesse du folklore français et étranger au public bourguignon, à travers une offre de spectacles diversifiée dans le grand Chalon (Saint Marcel, Lans, Givry, Chalon).

Nous avons également à cœur de transmettre les valeurs de ce beau patrimoine culturel immatériel :

- le partage, avec le public et entre les groupes

- la valorisation et la sauvegarde de cultures fortes et ancrées, à travers la danse, la musique, les jeux, les rites, les coutumes et autres arts.

Nous souhaitons également que les groupes présents puissent échanger entre eux, c’est pourquoi nous mettons un point d’honneur à programmer des temps de rencontre et de partage.

Info Chalon : « Et racontez nous un peu le déroulé de ces trois jours de festival ? »

Émilie Gonthey : « Nous avons en tout 4 groupes qui seront en représentation séparément lors de spectacles gratuits les vendredi 14 et samedi 15 juillet sur différentes communes de l’agglomération de Chalon.

Puis, le festival se terminera par un gala de clôture avec l’ensemble des groupes le dimanche 16 juillet à St Marcel.

Le public aura le privilège de découvrir le folklore de Bresse, de Charente-Limousine mais aussi de Pologne et du Mexique avec 4 groupes :

Arcadanse (Bresse)

Lo Gerbo Baudo (Charente Limousine)

Syrena (Folklore Polonais qui vient de la Loire)

Compania de danza folklorica de la ciudad de Mexico (Mexique)

Info Chalon : Et les préparatifs d’un événement de cette envergure, cela représente quoi ?

Émilie Gonthey : Nous avons commencé la préparation de ce Festival il y a plus d’un an déjà, en Mars 2022.

Il a fallu trouver les groupes et un lieu pour les héberger durant tout le festival, trouver un traiteur, organiser le transport… Nous avons également sollicité plusieurs communes pour accueillir les spectacles. Sans parler de toute l’intendance liée à tout ça !

Info Chalon : combien de personnes sont mobilisées pour cet événement ?

Émilie Gonthey : Le comité de pilotage est constitué de 15 personnes, toutes adhérentes de l’association. Au cours de l’année, différentes commissions sont constituées pour organiser les tâches selon différentes thématiques : commission logistique, commission budget, commission programmation et commission communication. Chacun a un rôle bien défini, et nous mettons ensuite en commun l’avancée de chacun lors de nos réunions !

S’ajoutent à cela, les bénévoles nécessaires durant tout le festival : le dressage des tables, le service et la vaisselle pour les repas, les personnes qui accompagnent les groupes, l’installation et l’intendance des salles et différents lieux de spectacles…

Au total, environ 70 bénévoles sont présents pour nous permettre de mener à bien l’événement de sa création à sa clôture !

Info Chalon : Et à deux mois et demi de l’événement, vous en êtes où dans vos préparatifs, vos démarches ? Que vous manque t-il ?

Émilie Gonthey : Nous sommes plutôt bien avancés dans les préparatifs !

Les commissions travaillent d’arrache-pied pour ne rien oublier et penser le festival à notre image.

À ce jour, nous sommes encore à la recherche de financements complémentaires et de partenaires pour nous accompagner dans l’organisation de cet événement.

Si on comptabilise rapidement, nous gérons l’organisation d’environ 1000 repas, 300 nuitées, ainsi que les frais de sonorisation, de transport…

Un événement comme celui-ci ne serait pas ce qu’il est sans la participation de partenaires.

Nous proposons plusieurs formules où chaque partenaire peut participer à sa hauteur. En retour, nous proposons de multiples contreparties pour valoriser les entreprises et partenaires qui nous accompagnent.

Un beau moyen de participer au développement culturel de la région, et une manière de véhiculer une image positive de leur organisme et ainsi renforcer leur réseau dans un contexte de proximité et propice aux échanges !

À bon entendeur, donc !

Pour devenir partenaire et contacter Emilie, vous pouvez envoyer un mail à arcadanse71@gmail.com

Pour suivre l’actualité du festival « Danses sur Saône » rendez-vous sur les réseaux sociaux :

Facebook

Instagram

Amandine Cerrone.