Le marché sous les halles de Brancion ouvre ses portes le week-end du 6,7 et 8 mai. Organisé par l'association « La Guilde de Maoline », créée par Emma et Johann, les propriétaires de la Ginguette d'Emma, le marché accueille plusieurs artisans venues de Saône-et-Loire, Côte-d'Or et du Beaujolais.

Malgré le temps pluvieux, les visiteurs ont pu découvrir un grand choix d'artisanat locale parmi lequel on trouve la brasserie « La Rustine » qui propose une large sélection de bières artisanales allant de la traditionnelle blonde à la brune plus corsée, en passant par la blanche, la brune, l'IPA, la noire et une bière tout à fait originale « la 37.2° ». Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas de son degré d'alcool, mais bien de la température à laquelle elle est brassée, ce qui lui donne ses petites notes acidulées si particulières.

Pour ceux qui préfèrent les saveurs sucrées, Jérémie des « Paysans Sorciers », propose une large gamme de sirop et de gelées à base de plantes, mais également des objets en bois et quelques bières.

Les vins médiévaux et antiques sont également mis à l'honneur. Le Chevalier Alambiqué, distillerie artisanale et hydromellier, propose quatre vins à la vente, dont l'ancestral hydromel, le claret, l'hyprocras et le mulsum.

L'artisane « Cartes-en-Ciel », spécialisée dans la création de bijoux en pierres naturelles, présente sur son stand des bagues, des boucles d'oreilles, des pendules, des bracelets et autres colliers sur le thème de l'astrologie.

« Timoinot », créatrice textile, propose un large choix d'accessoires féminins, bandeaux pour les cheveux, foulards, écharpes, ceintures ainsi qu'une petite gamme pour enfant.

Sidonie, de l'entreprise Sigalune créée début mars, réalise uniquement des boucles-d'oreilles à partir de chute de cuire et de tissus agrémentées de graines, de perles en bois et de pierres naturelles.

L'association « La Guilde de Maoline », vous attend nombreux jusqu'au lundi 8 mai.

À noter dans vos agendas : marché nocturne prévu le week-end du 24 et 25 juin prochains et animations musicales dans la journée.