L'urgence climatique et écologique au cœur d’une conférence organisée par la NUPES du Chalonnais

Jeudi 4 mai 2023, une conférence sur l’urgence climatique et écologique s'est tenue au Clos Bourguignon, à l’initiative de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES) du Chalonnais. Plus de détails avec Info Chalon.

Une centaine de personnes s'étaient déplacées au Clos Bourguignon ce jeudi 4 mai à 19 heures pour écouter les conférenciers Cyril Bousquet et Jean-Loup Lecoeur, des membres dijonnais de l'association Extinction Rebellion.

Cette conférence est une initiative de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES) du Chalonnais.

Ces derniers ont déclaré, en s'appuyant sur les derniers rapports du Groupement d’experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (GIEC) mais aussi de l'Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), que «la crise climatique et la dégradation de la biodiversité sont, sans équivoque, d'origine humaine et qu'elles conditionnent plus que jamais notre futur à toutes et tous».

Dans une première partie, la perte de la biodiversité et du vivant a été évoquée.

Ainsi, les deux conférenciers ont déclaré qu'«entre 1970 et 2016, la taille moyenne des populations de vertébrés sauvages a décliné de 69%».

Cette classification comprend les mammifères, oiseaux, amphibiens, reptiles et poissons.

«En Europe occidentale, une diminution de -75% des insectes volants a été observée depuis 1990», poursuit ces derniers.

Le rythme d'extinction d'espèces est de 100 à 1000 fois supérieur au rythme normal.

«On va tout droit vers une 6 ème extinction massive d’espèces» nous alertent les intervenants.

D'après eux, cinq causes majeures ont été identifiées : la déforestation, la surexploitation de la pêche, les espèces envahissantes et maladies, la pollution et le réchauffement climatique, les deux premières étant largement les plus importantes.

Les deux 4conférenciers ont enchaîné sur le changement climatique, les scénarios probables du GIEC selon les décisions qui seront prises (ou pas) par les responsables politiques dès aujourd'hui ainsi que les impacts sur la biodiversité et l’humanité.

Les intervenants ont ensuite abordé le sujet de l’anticipation des conséquences géopolitiques locales et mondiales. Dans le monde, les vagues de chaleur se multiplient, notamment en Amérique Latine, Afrique, sous-continent indien et Australie. Dans ces zones, l'humidité combinée à la chaleur rend les canicules insupportables avec actuellement 50 jours de chaleur mortelle par an. Or, chaque année, on produit plus de gaz à effet de serre que l'année précédente. Le phénomène s'accélère. Dans un monde à + 4°, la planète deviendra invivable pour 600 millions de personnes. Un million de personnes seront concernées d’ici une vingtaine d'années. Le réchauffement climatique va engendrer de graves conséquences géopolitiques : l'inflation avec la réduction des produits agricoles de base comme le riz, la montée du fascisme avec l'augmentation du nombre de réfugiés climatiques, les guerres civiles, l'instrumentalisation militaire par des puissances tiers, la rancœur envers l'Occident, les conflits militaires locaux et internationaux.

«Et il est à souligner que des pays particulièrement touchés comme l'Inde, le Pakistan et Israël possèdent un arsenal nucléaire !», alerte Cyril Bousquet.

Enfin, la question des actions nécessaires pour lutter contre ces dérèglements a été évoquée, avec notamment une analyse critique des actions étatiques et des modes d'actions individuels et militants.

Les intervenants ont invité le public à la réflexion en posant la question «Est-il trop tard ?».

Leur conclusion : Non, il n’est pas trop tard !

S'en est suivi un débat riche en interventions qui s'est poursuivi autour d'un apéritif partagé.

Parmi les membres de la NUPES du Chalonnais présents, figuraient entre autres Marie-Françoise Ghesquier et Richard Béninger (LFI), Mourad Laoues et Gilles Bailly (EELV), Fabienne Vermorel et Jean-Michel De Almeida (PCF) et Franck Charlier (PS).

On remarque également la présence significative de membres d'associations locales comme l'Association Chalonnaise pour la Transition Énergétique (ACTE), la section locale de la Ligue des droits de l'Homme (LDH 71) et Bien Vive à Chalon (BVAC).

(Photos gracieusement fournies par Mourad Laoues)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati