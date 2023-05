AVIS DE DECES - Madame Anne-Marie POURPRIX née SAUVAGEON

SAINT-RÉMY



Jean et Suzanne Pourprix,

Noël Pourprix et Jocelyne,

Annie-France Pourprix,

Suzanne et Régis Deroussin,

ses enfants ;

Nathalie, Jean-David et Anne,

Isabelle et Sigfried, Franck,

Alexis, Juliette,

Carole et Christian, Tiffany et Guillaume, Jeannette,

ses petits-enfants et leurs conjoint(e)s ;

ses arrière-petits-enfants ;

ses arrière-arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute sa famille et ses amis ;

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anne-Marie POURPRIX

née SAUVAGEON

dans sa 103e année.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 11 mai 2023 à 14h30 en l'église du Bourg de Saint-Rémy.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Jean

son fils,

Marcel

et sa belle-fille,

Annie