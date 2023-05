Projet de loi industrie verte : Sébastien Martin se félicite que le rôle moteur des territoires soit enfin reconnu par Emmanuel Macron pour réussir la réindustrialisation du pays

uite aux annonces du Président de la République pour accélérer la réindustrialisation du pays ce jeudi 11 mai à l’Elysée, Sébastien Martin se félicite vivement que le travail et nombreuses des propositions qu’il a porté en tant que Président d’Intercommunalités de France et du Grand Chalon soient enfin reconnus au plus haut sommet de l’État.

Parmi ses propositions, inspirées des leviers de la réussite industrielle de l’agglomération du Grand Chalon (Saône-et-Loire), Sébastien Martin a fortement défendu la relance du programme Territoires d’Industrie1. L’annonce de la reprise de ce programme et son financement à hauteur de 100 millions d’euros par le Président de la République répondent ainsi à cette demande faite depuis plusieurs mois.

Conformément aux souhaits de Sébastien Martin exprimés lors de la visite de Bruno Bonnell à Chalon-sur-Saône le 3 mai dernier, Emmanuel Macron a également souligné dans son discours à quel point Territoires d’industrie devait être mieux articulé avec le plan d’investissement France 2030.

Dans le cadre de ces propositions, Sébastien Martin avait par ailleurs insisté sur les enjeux essentiels de formation et de compétences en plaidant pour la création d’académies industrielles au plus près des besoins des entreprises2 et pour tous les niveaux de formations. Il se félicite donc que le Président de la République ait repris cette proposition et ait insisté sur la nécessaire articulation de l’orientation et des formations avec les besoins des filières industrielles dans les territoires.

Enfin, Sébastien Martin salue l’objectif de montée en gamme des sites industriels Clefs en mains, à l’instar de celui mis en place sur le Grand Chalon. Désormais appelés Sites France 2030, ils seront financés à hauteur d’un milliard d’euros.

La reprise de ces propositions atteste de la reconnaissance du rôle des territoires dans la politique industrielle à venir. Le Président de la République a rappelé à plusieurs reprises que la réindustrialisation est un enjeu pour la cohésion territoriale du pays, une notion chère à Sébastien Martin3 qui précise que « les intercommunalités continueront à être aux avant-postes de la réindustrialisation. Cette dernière dispose désormais d’une stratégie désormais clairement établie et il nous appartient de les déployer dans tous les territoires. »