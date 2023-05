Changement de propriétaire du bar restaurant ‘Sur la Place’ : Désormais Alice, François et Evelyne, sont les nouveaux patrons

Le clin d’œil info-chalon.com

Très fréquenté par les chalonnais et grands chalonnais, Le Café-Restaurant « Café sur la Place » situé 12 place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône est tenu depuis 1998 par Chantal Augagneur. Agréablement situé, cet établissement est le rendez-vous idéal pour des moments conviviaux et de détente.

Or, depuis le 2 mai 2023, cet établissement appartient désormais à François Raquillet (viticulteur à Mercurey), Alice Raquillet (employée au Cellier Saint Vincent) et à Evelyne Demeule, ex-serveuse du café ‘Sur la Place’. Pour l’instant, cet établissement a décidé de ne plus faire restaurant mais vous propose ses traditionnelles planches et se dirige sur la spécialité de ‘Bar à Vins’.

Info-chalon est passé ce samedi, jour d’inauguration, pour constater qu’il y avait effervescence autour de ce commerce.

Désormais le bar restaurant ‘sur la Place’ est ouvert du mardi au dimanche de 8 heures à 24 heures (fermé le lundi), tél 09 86 73 93 55.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B