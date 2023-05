INSOLITE: Un banc rouge XXL installé à Givry

La chaleur et le beau temps reviennent petit à petit et vous pourriez avoir envie d'une pause au centre-bourg de Givry. Un banc est justement à votre disposition, et est suffisamment grand pour que plusieurs personnes s'y asseyent…

Encore faut-il pouvoir s'y asseoir ! Certains, dont Info-Chalon taira l'identité, ont essayé à la sortie de la présentation de la nouvelle équipe des Musicaves, mais l'euphorie de l'alcool, la hauteur de l'installation et la distance des piliers n'aidant pas, mieux vaut se faire aider pour la courte échelle… Fous rires garantis !