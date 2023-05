Marie Mercier, Sénateur de Saône et Loire interroge le Gouvernement au regard des dysfonctionnements du secteur accueil Petite Enfance

Par question écrite le 9 mars dernier, le sénateur Marie Mercier interrogeait déjà le Gouvernement sur ses annonces concernant l’accueil collectif des jeunes enfants : la création d’un véritable service public de la petite enfance en partenariat avec les collectivités et de 200 000 places d’accueil supplémentaires.

Le 16 mai 2023 dans l'hémicycle, par une Question orale au Gouvernement, elle soulignait les cruels dysfonctionnements de ce secteur.

Une première aberration est à relever : les enfants arrivent parfois à 6h30 le matin dans les crèches et ne peuvent rien manger avant 11h30, heure du déjeuner, y compris quand un pédiatre a diagnostiqué un retard staturo-pondéral et réclamé une alimentation de milieu de matinée. Cette interdiction a été posée dans le cadre de la lutte contre l’obésité, or il y a des méthodes plus judicieuses pour la combattre.

Le rapport du 11 avril de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) pointe des dysfonctionnements très graves dans certains établissements : privation d’eau, couches qui ne sont pas changées, nuisances sonores, aucune prise en compte du rythme du nourrisson. Pourquoi un constat aussi alarmant ? Parce qu’une logique comptable a prévalu sur le bien-être des enfants et que la pénurie de personnel est critique, ce qu’a dénoncé la Fédération française des crèches.

Les personnels de la petite enfance sont parfois démotivés, fatigués, ils ont besoin d’être formés pour réagir aux difficultés, et la qualité d’accueil des petits enfants dépend de l’équipe qui les prend en charge. Comment l’Etat peut-il s’engager à créer 200 000 nouvelles places d’accueil alors qu’il manque de personnel ? Où en est le service public de la petite enfance ?

Le sénateur Marie Mercier attend des engagements fermes sur le sujet.

Marie Mercier

Sénateur de Saône-et-Loire

Secrétaire du Sénat

Membre de la Commission des lois

Maire honoraire de Châtenoy-le-Royal