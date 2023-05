Du 26 au 29 mai 2023, Chalon accueille le Championnat de France de Philatélie

Le Parc des Expositions de Chalon sur Saône sera le cadre de Championnat de France de Philatélie et du 96e Congrès de la Fédération Française des Associations Philatéliques ( FFAP)

Un évènement important, voir majeur pour la ville de Chalon sur Saône et surtout pour l’Amicale Philatélique Chalonnaise que préside Annick Fieux. En effet c’est l’occasion d’accueillir les plus belles collections de timbres de France, lesquelles s’affronteront dans une compétition officielle, récompensée par un vase de Sèvres offert par le Président de la République.

Pas moins de 170 collections seront acheminées sur Chalon sur Saône, représentant quelques 700 cadres en compétition en fonction de classes.

Dans le monde de la Philatélie les compétitions sont jugées par « Classes « ou Thèmes : ouverte, cartes postales, philatélie traditionnelle, Aérophilie, Jeunesse, philatélie fiscale, histoire postale, thématiques, classe un cadre, maximaphilie, littérature. Autant de compétitions ou les participants doivent démontrer curiosité, créativité et capacité de recherche de la pièce philatélique ou du document pertinent pour convaincre des jurés spécialisés.

Ouvert au grand public

S’il est indéniable que ce sont de véritables passionnés qui sont rassemblés pour cette occasion, ou des collectionneurs chevronnés, il n’empêche que ce Championnat de France est aussi l’occasion pour le grand public de venir découvrir, soit pour satisfaire une curiosité ou augmenter des collections et de développer des connaissances.

Sont aussi présents des organismes nationaux, des négociants et des associations spécialisées. Tout est fait pour rapprocher néophytes et passionnés avec en plus des animations pour tous, y compris les enfants afin des les familiariser à la philatélie.

En marge le 96e Congrès de la FFAP

Dimanche matin 28 mai à 8h30 a lieu le 96e Congrès de Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP). Le rendez-vous des 450 associations philatéliques fédérées et venant de toute la France.

Une manifestation de belle ampleur, organisée par l’Amicale Philatélique Chalonnaise, la FFAP et le soutien de la Ville de Chalon sur Saône. Comme l’a précisé Gille Platret, maire de la ville : « Un tel évènement ne peut avoir que de bonnes retombées pour notre ville et ses environs. Il est logique que nous soyons là en soutien car nous verrons des centaines de personnes venir de toute le France pour ce Championnat de France et ce Congrès national. Chalon sera la capitale de la Philatélie durant ces journées. »

De son coté le président du Bureau Fédéral de la FFAP, Philippe Lesage, a rappeler tout l’intérêt pour une ville d’une telle manifestation : « C’est forte occupation hôtelière certes, mais c’est aussi d’un grand intérêt culturel. Il faut savoir que la philatélie en France ce sont 200 000 Philatélistes affiliés au sein de 450 associations. Pour ce Championnat de France ce sont 180 collections qui seront exposées. Une telle manifestation méritait également un soutien de La Poste avec l’émission d’un timbre et l’édition de blocs souvenirs. Nous en profiterons pour aller vers les établissements scolaires pour faire découvrir nos activités. »

JC Reynaud



Infos pratiques

Lieu

Parc des Expositions, 1 rue d’Amsterdam, Chalon sur Saône

Horaires d’ouverture

Vendredi et samedi de 10h à 18h

Dimanche de 10h à 18h

Lundi de 10h à 16h

Entré libre et gratuite