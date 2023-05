Des aliments bons pour la flore intestinale

Composée de milliards de bactéries qui tapissent le tube digestif, la flore intestinale, aussi appelée microbiote, nous protège des déséquilibres digestifs et améliore notre transit. C'est la raison pour laquelle il est primordial d'en prendre soin au quotidien. Et chouchouter son microbiote, cela passe d'abord par une alimentation optimale !



PROBIOTIQUES, LÉGUMINEUSES ET MIEL

Le stress et la prise de médicaments sont les principales causes d'un dérèglement de la flore intestinale. S'en suivent alors généralement troubles digestifs, constipation, ballonnements, fatigue, diarrhées et autres joyeusetés. Pour remettre en ordre votre microbiote, vous pouvez améliorer votre alimentation quotidienne en consommant par exemple davantage de probiotiques. Si l'on peut désormais acheter des gélules de ces bonnes bactéries, vous les trouverez également dans les yaourts, certains fromages, comme le gruyère, le cantal ou le camembert, les poissons fumés, la sauce soja ou encore les olives.

Diversifiez également vos assiettes en apportant davantage de fibres à vos repas : ici, on consommera plus de céréales, de légumineuses, mais aussi d'agrumes, de carottes, d'asperges, de raisin, de chou fermenté ou d'artichaut.

Véritable alternative au sucre raffiné, le miel est encore un formidable allié de la flore intestinale et du système immunitaire en général. Sa fonction anti-bactérienne permet en effet de rééquilibrer le microbiote. Enfin, si vous êtes amateur de thé, dégustez du thé vert régulièrement ou essayez le kombucha, cette boisson pétillante fermentée.



M.K