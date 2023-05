Conservatoire du Grand Chalon : Grand bal des Mondes dimanche 28 mai à la Salle Marcel SEMBAT

Un incontournable du printemps ! Tous styles et tous registres pour orchestres à danser et à chanter répartis sur trois scènes, pour passer en trois pas de danse du baroque au chaloupé latino-américain.

Grand bal multicolore et familial animé par les orchestres et

ensembles du Conservatoire du Grand Chalon : Ensemble Oriental,

La Sonora (musique afrocolombienne), Chants à mener et à danser

(France, Grèce, Bolivie et Colombie), Obstinément Renaissance, The

Hybrid Factory…

Buvette assurée par l’association Les Arts Partagés

De 15h à 19h30. Entrée libre et gratuite.

Texte et visuel : Communication Conservatoire du Grand Chalon